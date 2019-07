vor 36 Min.

Pokalschlager in Donauwörth

VSC-Spielerinnen haben Bayernliga-Team zu Gast

Losglück für die Handballerinnen des VSC Donauwörth: Sie haben am morgigen Dienstag ab 19.30 Uhr im Pokal-Wettbewerb des „Molten-Cups“ ein Team aus der Bayernliga in der Neudegger Sporthalle zu Gast – den TSV Haunstetten II.

Die Zuschauer können sich freuen – ihnen wird von der Reserve des Drittligisten aus der schwäbischen Handball-Hochburg sicher Sport vom Feinsten geboten. Wie stark die Gäste bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison stecken, zeigt die Tatsache, dass sie keinen Wochenend-Spieltermin anbieten konnten, weshalb diese Begegnung auf den Dienstag gelegt werden musste. Gespannt dürfen die Fans sicher auch auf die Vorstellung der VSC-Damen sein.

Die Donauwörtherinnen haben in der zurückliegenden Runde restlos überzeugt und den Aufstieg in die Bezirksoberliga trotz starker Konkurrenz problemlos geschafft. Nun wollen sie ihre Spielstärke testen und sich mit ihren Fans im Rücken gegen den Favoriten auf jeden Fall so teuer wie möglich verkaufen. (geba)

