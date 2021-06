Donauwörth

09:57 Uhr

Proben auf der Freilichtbühne: Noch ein Monat bis zu Premiere

Plus Endlich laufen die Proben für das Freilichttheater in Donauwörth an. Premiere ist am 10. Juli. Doch Zusammenhalt und Enthusiasmus sind groß.

Von Fabian Kapfer

Es ist halb acht Uhr abends, als Regisseurin Martina Wittek die kleine Schauspielgruppe auf der Tribüne zusammenruft. Die Teilnehmer der Probe sitzen auf den Besucherrängen der Donauwörther Freilichtbühne und werfen noch ein letztes Mal einen Blick in ihre Textbücher. Dann geht es für sie die Treppen hinunter. Sie machen vor den Kulissen des diesjährigen Stücks „In 80 Tagen um die Welt“ Halt, die schon langsam Gestalt annehmen. Die Darsteller stehen dabei durchaus unter Druck. Bis zur Premiere am 10. Juli bleibt wahrlich nicht mehr viel Zeit. Corona hat bis vor wenigen Tagen alles an Normalität ausgehebelt.

