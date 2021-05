Rain

Das Schulzentrum Rain wird nicht vor Ende 2024 fertig

Plus Auch wenn die jüngsten Verzögerungen aufgeholt wurden, bleibt am Ende beim Schulzentrum Rain eine fünf jährige Bauzeit. Manche Kinder bleiben also im Container.

Von Barbara Würmseher

„Wir sind beim Rainer Schulzentrum im Zeitplan“, betonte Joachim Aurnhammer in der Sitzung des Kreis-Bauausschusses und des Mittelschulverbands Rain am Donnerstag. „Es sieht alles sehr gut aus.“ Was der Hochbau-Leiter des Landratsamts damit meinte, ist Folgendes: Die Verzögerungen, die Ende 2020 beim Abbruch des Altbaus durch Auseinandersetzungen mit einem Unternehmen und durch die notwendigen Neuausschreibungen entstanden sind, wurden aufgeholt. Was damit nicht gemeint war, war nämlich der Zeitplan insgesamt.

