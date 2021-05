Rain

Historische Funde am Rainer Schloss sollen sichtbar bleiben

Am Standort des künftigen Schlossstadels wurden mittelalterliche Grundmauern gefunden. Sie sollen später in Teilen sichtbar erhalten werden.

Plus Am Standort des künftigen Schlossstadels in Rain wurden mittelalterliche Funde gemacht. Das soll nun besonders in Szene gesetzt werden.

Von Barbara Würmseher

Die Funde kamen vor wenigen Wochen nicht überraschend, ihre gut erhaltene Qualität und das doch recht große Ausmaß indes schon: Als sich die Baggerschaufel direkt östlich neben dem Rainer Schloss ins Erdreich grub, um dort den Standort für den geplanten Anbau vorzubereiten, legte sie dicht unter der Erdoberfläche mittelalterliche Grundmauern und Keramiken frei. Aus diesen wertvollen Entdeckungen lassen sich neue Einblicke in die Baugeschichte des Schlosses sowie in die wirtschaftliche und politische Geschichte der Stadt Rain ableiten. Das Denkmalamt ist dabei, das Ganze auszuwerten.

