Rain

vor 33 Min.

Stadt Rain baut einen Kindergarten in Stadionform

So sieht aktuell die Variante „Stadionform“ des Kindergartens aus, der im Baugebiet „Unterer Kirchbaumweg“ entstehen soll.

Plus Der Stadtrat Rain plant zügig die neue Kita im Neubaugebiet „Unterer Kirschbaumweg“. Warum es jetzt damit pressiert.

Von Barbara Würmseher

Es rauscht und es hallt in der Rainer Dreifachturnhalle. Diverse weitere Nebengeräusche mischen sich ebenfalls in das akustische Gesamtkonglomerat. Dazu verzerrt die Lautsprecheranlage mehr, als sie für verständliche Sprache sorgt. Und die Wortbeiträge der Plenums-Mitglieder werden nicht selten vom schallschluckenden Material der PFC-Masken in diffusem Nuscheln erstickt, hinter dem man auch exotische Dialekte vermuten könnte.

