Rathaus-Umbau wird etwas günstiger

In den nächsten Wochen zieht die Bäumenheimer Registratur in einem ersten Schritt in den Keller

Von Helmut Bissinger

Für den Ausbau des Platzes vor der Schmutterhalle in Bäumenheim gibt es nun konkrete Pläne. Sie müssen allerdings erneut mit der Regierung von Schwaben abgestimmt werden, die eine andere Ausführung favorisiert hatte. Doch der Gemeinderat hat eigene Vorstellungen. Jetzt einigte man sich auf einen Gestaltungsplan.

Die Vorentwürfe, vorgestellt durch Landschaftsarchitektin Ilka Siebeneicher vom Büro Opla in Augsburg, hatten Gefallen bei der Förderstelle gefunden, aber nicht in weiten Teilen des Gemeinderats. Jetzt überarbeitete die Planerin ihre Varianten. 43 Pkw-Stellplätze werden demnach künftig vor der Schmutterhalle bei Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Es bleibt dabei: Der Platz vor der Halle und dem angrenzenten Musikerheim soll weiterhin „viel Grün“ enthalten, was Gemeinderat Manfred Seel (Linke) angesichts des Klimawandels begrüßte.

Auch Bernhard Jung (CSU) freundete sich mit dem Vorschlag an. Er hatte zuvor Fahrradständer vermisst, ebenso wie er nicht die Aufenthaltsqualität im Vordergrund sehen wollte, sondern die Möglichkeit für ein zusätzliches Parken.

Zweiter Bürgermeister Roland Neubauer, der die Sitzung für den in Elternzeit befindlichen Bürgermeister Martin Paninka leitete, sprach sich für die Ausführung mit Rasenpflaster aus, wie von Siebeneicher als eine Möglichkeit vorgegeben. Entlang des Rathauses sollen Bäume gepflanzt sowie ein Gehweg angelegt werden.

Einstimmig entschied das Gremium, die Regierung anzusprechen, um deren Einverständnis zu erhalten. Danach soll das Ingenieurbüro, das die Neugestaltung der Hauptstraße als weiteren Bauabschnitt im Rahmen der Ortskernsanierung plant, detaillierte Baupläne erstellen. Wann mit einer Verwirklichung zu rechnen ist, blieb in der Sitzung des Gemeinderates unklar.

Voran geht es offensichtlich mit den Plänen zum Umbau des Rathauses. Er soll 1,5 Millionen Euro kosten. Der Einbau eines Aufzugs könne nun, wie Neubauer ausführte, allerdings um 150000 Euro günstiger werden. In einem ersten Schritt soll die Registratur aus dem zweiten Obergeschoss in den Keller verlegt werden. Dort wird auch das Gemeindearchiv Platz finden, ebenso der Server. Dazu sind im Keller aber lüftungstechnische Verbesserungen notwendig. Der dortige Bunker wird beseitigt.

3500 Akten werden in den nächsten Wochen ausgeräumt und zwischengelagert. Sie kommen dann wieder in die Registraturschränke, die abgebaut und im Keller neu aufgebaut werden müssen. Die Umlagerung der Akten soll von den Rathaus-Mitarbeitern im August und September vorgenommen werden.

Im zweiten Obergeschoss sind massive Umbauten notwendig. Der Sitzungssaal erhält eine Fluchttreppe als zweiten Rettungsweg. Der Einbau eines Aufzugs ist nach Aussage des neuen Architekten zwar aufwendig, aber problemlos lösbar. Der Gemeinderat stimmte dem Austausch des Architekten einmütig zu.

Der Neubau des Wasserhauses in Bäumenheim wird mehr als vier Millionen Euro kosten. Die Technik im bisherigen Wasserwerk an der Anton-Jaumann-Straße ist in einem maroden Zustand, wie Überprüfungen ergeben hatten. Der Bauantrag soll nun eingereicht werden. Ab 2021, so die Einschätzung des Fachplaners, werde man mit dem Bau beginnen können. Bis 2024 soll dann die neue Anlage in Betrieb genommen werden können.

Die Regierung von Schwaben hat der Kommune eine mögliche Förderung bei der geplanten Verlegung der Mertinger Straße in Aussicht gestellt. Ein entsprechender Förderantrag soll nun eingereicht werden. Dazu muss das Planungsbüro eine Kostenschätzung vorlegen. Das Vorhaben liegt aktuell aber auf Eis, da ein Verfahren beim Verwaltungsgericht anhängig ist.

Die „Bürgerinitiative zur Beibehaltung der Mertinger Straße“ in der jetzigen Form klagt beim Verwaltungsgericht gegen die Ablehnung des angestrebten Bürgerbegehrens durch den Gemeinderat. Dieser sah „formelle und inhaltliche Zweifel“ an dem Bürgerbegehren, das mehr als 500 Bürger unterzeichnet hatten, und ließ es deswegen nicht zu.

Die Initiatoren, zu denen auch der Gemeinderat Manfred Seel gehört, wollen verhindern, dass die Mertinger Straße verlegt wird. Mit der Maßnahme soll der Firma Geda-Dechentreiter, die expandieren will, auch künftig ein zusammenhängendes Firmenareal ermöglicht werden.

