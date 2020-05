12:42 Uhr

Rentner schlägt Anwohner mit Stock

Ein "schwaches Anreden" brachte für einen 65-jährigen Monheimer das Fass zum Überlaufen. Er schlug mit seinem Stock auf einen Bewohner derselben Straße ein.

Ein 65-Jähriger hat am Montagabend mit seinem Stock dreimal auf seinen Nachbarn in der Berger Straße in Monheim eingeschlagen. Bevor der Kontrahent zum Gegenschlag ausholte, hielten drei hinzugeeilte Zeugen den Mann ab.

Der Grund: Angeblich bereits länger andauernde Streitigkeiten zwischen den Männern, so die Polizei. Nach eigenen Angaben hatte der Nachbar durch ein „schwaches Anreden“ den Rentner vor seinem Wohnhaus wohl provoziert.

65-Jähriger stand unter Alkoholeinfluss

Der 45-Jährige erlitt Prellungen und Hämatome am rechten Unterarm und am linken Schlüsselbein sowie im Gesicht. Der Rentner erhielt wegen gefährlicher Körperverletzung eine Strafanzeige. Zudem ergab ein Alkotest bei ihm einen Wert von 0,8 Promille. (dz)

