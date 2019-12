vor 42 Min.

Rögling: Isidor Auernhammer will Bürgermeister werden

Der 58-Jährige hat kommunalpolitische Erfahrung. Für den Gemeinderat gibt es zwölf Bewerber.

Von Wolfgang Widemann

Die Röglinger sind bereit für die Kommunalwahlen im März 2020. Bei einer Versammlung fanden sich sowohl ein Kandidat für das Amt des Bürgermeisters als auch zwölf Bewerber für den Gemeinderat.

Die kleine Gemeinde möchte künftig Isidor Auernhammer führen. Der 58-Jährige ist Polizeibeamter von Beruf und hat bereits kommunalpolitische Erfahrung. Von 2002 bis 2014 gehörte er zwei Perioden lang dem Gemeinderat in Rögling an. Von 2008 bis 2014 war er auch Zweiter Bürgermeister.

50 von 54 Stimmen

Die Kommunalpolitik habe ihn weiter interessiert, so Auernhammer. Nachdem Bürgermeisterin Maria Mittl angekündigt hatte, 2020 nicht mehr anzutreten, sei er öfter gefragt worden, ob er sich nicht um den Posten bewerben wolle: „Nach langem Überlegen habe ich zugesagt.“ Bei der Versammlung erhielt Auernhammer von den 54 anwesenden Personen 50 Stimmen als Bürgermeisterkandidat.

Erfreut zeigt sich Auernhammer darüber, dass sich zwölf Röglinger für die gemeinsamen Liste der Wählergruppe Bürgergemeinschaft/Arbeitereinigkeit aufstellen ließen: „Das zeigt, dass das Interesse im Dorf schon da ist.“ Hintergrund: Vor der Wahl 2014 waren in der Kommune insgesamt lediglich zehn Personen bereit, auf die Liste zu gehen.

Vier Räte treten nicht mehr an

Weil zwischen Ende 2018 und Mitte 2019 gleich drei Ratsmitglieder zurücktraten und die möglichen Nachrücker, die offiziell angetreten waren, nicht mehr zur Verfügung standen, kam es zu einer in der Region wohl einmaligen Situation: Es rückten Röglinger nach, die nie kandidiert hatten, deren Name aber 2014 auf den freien Zeilen des Wahlzettels notiert worden war. Josef Stahl junior zum Beispiel genügte so eine einzige solche Stimme, um in das achtköpfige Gremium zu gelangen.

Auf der Liste für März 2020 stehen: 1. Richard Kohl (er bekam bei der Aufstellung mit Abstand die meisten Stimmen), 2. Heike Koch (die einzige weibliche Bewerberin), 3. Hans Schuster, 4. Martin Templer, 5. Thomas Auernhammer, 6. Walter Sonntag, 7. Josef Stahl junior, 8. Martin Wittmann, 9. Michael Hurler junior, 10. Achim Stahl, 11. Jürgen Böswald, 12. Michael Hagenow.

Von den aktuell amtierenden Räten treten Frank de Jong, Franz Mayer, Siegfried Sonntag und Sabine Böswald nicht mehr an. Dafür möchte Martin Wittmann, der vor gut einem Jahr zurückgetreten war, wieder einsteigen. Isidor Auernhammer hofft, dass sich nach den Diskussionen um den Standort für eine Mobilfunksendeanlage wieder Ruhe in der Kommune einkehrt.

