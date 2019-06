vor 19 Min.

Sanierung des Hallenbads würde teuer werden

Der Bauausschuss des Bäumenheimer Gemeinderats will eine grundlegende Sanierung mit Anbau. Das würde rund 12,5 Millionen Euro kosten. Die Zukunft der Sauna bleibt ungewiss.

Von Helmut Bissinger

Die Empfehlung für den Gemeinderat steht: Das Hallenbad in Bäumenheim soll saniert, aber nicht neu gebaut werden. Der Grundstücks-, Bau- und Werkausschuss möchte das jetzige Schwimmbecken sanieren lassen sowie einen Anbau für ein Nichtschwimmer-/Lehrschwimmbecken verwirklichen. Auch die Schaffung eines Babybereichs ist im Gespräch. Ob es weiterhin eine Sauna geben wird, bleibt offen. Dagegen sollen alle Bereiche barrierefrei werden.

Bürgermeister Martin Paninka will einen Schulterschluss. Dazu hat er mit Mertingens Bürgermeister Albert Lohner und Landrat Stefan Rößle Kontakt aufgenommen. Mit den umliegenden Schulen und Kommunen will er die Gründung eines interkommunalen Zweckverbandes initiieren. Eine mögliche, direkte Mitgliedschaft des Landkreises sei aus rechtlichen Gründen nicht denkbar, erläuterte Paninka.

Landrat Rößle habe aber in Aussicht gestellt, sich hinsichtlich der Belegung mit Schulklassen mit kostendeckenden Beiträgen zu beteiligen. Auch aus Mertingen habe er positive Signale vernommen, weil man dort ein attraktives Bad als Mehrwert für die Region sehe.

Ernüchternde Gespräche mit Land und Bezirk

Ob eine Sauna integriert wird, ist indes fraglich. Paninka erinnerte daran, dass dafür keine Zuwendungen zu erwarten seien. Um kostenneutral zu sein, müsste die Sauna auf 35 Personen ausgelegt sein. Keine gute Nachrichten brachte der Rathauschef aus München und Augsburg mit – er nannte die Gespräche „ernüchternd“.

Es sei notwendig, schnell einen Antrag zu stellen. Erst auf Initiative aus dem Landkreis habe die Regierung auch für Hallenbäder eine Förderung vorgesehen. In der Diskussion mit den Mitgliedern des Lenkungsausschusses ging es um Details: Neubau auf der „grünen Wiese“, barrierefreie Sanierung, privater Investor, Hubbecken oder zusätzliches Lehrschwimmbecken waren Themen, ebenso wie die Sauna.

Bäumenheims Hallenbad als zentrale Ausbildungsstätte in Schwaben

Paninka plädierte dafür, „ein klares Signal“ zu geben. Er erinnerte ausdrücklich daran, dass das Bäumenheimer Hallenbad eine zentrale Ausbildungsstätte in Schwaben sei. Jährlich würde dort in 22 Wasserwacht-Kursen 370 Kindern das Schwimmen beigebracht. Die jährlichen Defizite in Höhe von 150000 bis 200000 Euro könnten für Bäumenheim reduziert werden, wenn es zu einer Beteiligung durch die Nachbarkommunen komme.

Was aber kostet es, wenn der Empfehlung nachgekommen wird? 12,5 Millionen haben Experten errechnet. Entscheidet sich die Gemeinde für eine Sauna, dann ist mit weiteren 1,5 Millionen Euro an Kosten zu rechnen. Diese Kosten, so Paninka, seien nicht förderfähig, „aber möglicherweise ein wichtiges Kriterium für die Zusage Mertingens“. Noch vor der Sommerpause soll der Gemeinderat abschließend beraten, um die Förderanträge schnell stellen zu können.

Dennoch nicht ganz vom Tisch scheint ein Neubau. Weiterhin steht diese Möglichkeit im Raum. Paninka jedenfalls will weiterhin für den von ihm favorisierten Zweckverband die Werbetrommel rühren. Weil das Almarin in Mönchsdeggingen geschlossen ist, sieht Paninka für eine Wiederbelebung dieses Bades keine Eile.

