Schlechter Mix: Wenn sich Medikamente nicht vertragen

Dr. Claus Daumann spricht im Interview über „Polypharmazie“ -- den nicht ungefährlichen Medikamentenmix

Von Barbara Würmseher

Tablettenspender voller rosafarbener, hellblauer, gelber, roter, weißer Kapseln und Dragees, geordnet nach Wochentagen: In vielen Haushalten finden sich solche regelmäßigen Rationen von Medikamenten. Die Patienten, für die sie gedacht sind, haben buchstäblich einiges zu schlucken. Die Medizin spricht in solchen Fällen von Polypharmazie.

Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet etwa „eine Fülle von Medikamenten“. Es geht also darum, dass Patienten gleichzeitig und dauerhaft zahlreiche Arzneimittel zu sich nehmen. Mit diesem Thema befasst sich der heutige Gesundheitsstammtisch der Vhs Donauwörth. Als Dozent kommt der Arzt Dr. Claus Daumann. Er führt in Oettingen eine Praxis für ganzheitliche Medizin mit Schwerpunkt Prävention, Mikronährstoff- und Hormontherapie und ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Ab wann spricht man im Zusammenhang mit Medikamenteneinnahme von „viel“?

Dr. Claus Daumann: Im Grunde kann jede Tablette zu viel sein. Jeder Mensch reagiert je nach Gesundheitszustand unterschiedlich auf Fremdstoffe, die er zugeführt bekommt. Um Nebenwirkungen zu vermeiden, werden oft weitere Medikamente verordnet. Die Wechselwirkungen von verschiedenen Medikamenten sind viel zu wenig erforscht. Doch es gibt Studien, die von 58000 Toten jährlich in Deutschland durch Medikamentenmix ausgehen. Die Dunkelziffer liegt sicherlich noch höher. Zum Vergleich: Im Straßenverkehr kamen 2018 in Deutschland 3275 Menschen zu Tode, durch Gewaltverbrechen sind 386 gestorben.

Nun soll Medizin ja generell helfen. Wie also kommt es zu dieser Problematik?

Daumann: Es gibt viele gut wirksame Medikamente, deren Verabreichung ein Segen für die Patienten sein kann. Gerade die Notfallmedikamente sind meist unumstritten. Das Problem sind die chronischen „Volkskrankheiten“. Hier liegt meines Erachtens die Sache anders: in den meisten Fällen wird nicht mehr der ganze Mensch betrachtet, wenn er oder sie in die Praxis kommt. Es kommt sozusagen seine Krankheit, sein Symptom in die Praxis. Und für dieses Symptom wird das passende Medikament verordnet. Und wenn ich mehrere Ärzte aufsuche, zum Beispiel weil ich Gelenkschmerzen habe, Kopfschmerzen, Herzstechen oder aber gar keine Symptome, aber im „Check“ ein erhöhtes Cholesterin oder andere Ersatzparameter gefunden werden, kommt die „Verordnungsmaschinerie“ in Gang.

Gibt es Altersgruppen, die besonders von Polypharmazie betroffen sind?

Daumann: Zumeist nimmt die Zahl der Medikamente mit dem Alter zu. Eine 75-Jährige nimmt in Deutschland im Schnitt sieben Medikamente. Ich lasse mir in meiner Praxis die Medikamentenlisten vorlegen. Es ist keine Seltenheit, das 15 oder mehr Verordnungen aufgeführt sind, davon nicht selten die Hälfte bekanntermaßen Demenz fördernde Medikamente. Zudem nehmen viele Patienten neben den verordneten Medikamenten dann noch das, was im Vorabendprogramm beworben wird oder in der Frauenzeitschrift beim Friseur und, und, und.

Eine Patientin ist beispielsweise beim Frauenarzt, beim Hausarzt, HNO und so weiter in Behandlung und bekommt überall Medikamente verordnet. Wie gelingt es, den Überblick zu behalten?

Daumann: Ein Schritt ist bereits, wenn die Ärzte erfahren, welche Medikamente der Patient bereits erhält. Die Einführung eines Medikamentenplanes war der erste wichtige Schritt. Sich gemeinsam mit allen Spezialisten jedoch zu überlegen, was unabdingbar wichtig und was eher schädlich ist, was sich gegenseitig verstärkt oder behindert, das wäre der nächste wichtige Schritt. Unabhängige Ärzte und Psychotherapeuten mit unabhängigen Apothekern – das bedeutet: die Location, das Menü und das Rahmenprogramm sollten nicht von einem Pharmamulti gesponsort sein – an einen Tisch, zusammen mit Krankenpflegepersonal, Heilpraktikern und so weiter, das wäre ein deutlicher Schritt nach vorne!

Was raten Sie unseren Lesern?

Daumann: Ich rate dazu, die Verantwortung für den eigenen Körper wieder mehr selbst in die Hand zu nehmen und nicht beim Arzt abzugeben. Das heißt, einen möglichst gesunden Lebensstil zu führen, mit Bewegung, Entspannung, gesunder Ernährung und einer positiven Lebenseinstellung. Zum Zweiten empfehle ich, bei Krankheiten die Ursachen zu ergründen und nicht allein auf die Symptome zu setzen. Ferner gibt es viele altbewährte natürliche Mittel, deren Anwendung hilft, etwa die Hühnersuppe bei Grippe. Mittlerweile wurde nachgewiesen, dass es das Vitaminoid Carnitin ist, das der Suppe ihre gesundheitsfördernde Wirkung verleiht. Und denken Sie nicht „Viel hilft viel“, sondern „Weniger ist mehr“ und stimmen Sie dies mit Ihrem Arzt ab.

Worauf legen Sie beim Gesundheitsstammtisch heute besonderen Wert?

Daumann: Nun, ich möchte einen Blick auf den inneren Arzt und Heiler richten. Des Weiteren die Zusammenhänge verdeutlichen und Hinweise dazu geben, wie die Zahl der Medikamente verringert werden könnte. Denn wie schrieb schon Voltaire (1694-1778): „Die Kunst der Medizin besteht darin, den Kranken solange bei Laune zu halten, bis die Natur die Krankheit geheilt hat.“

Wer mehr über Polypharmazie wissen möchte, hat am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr die Möglichkeit dazu. Der Gesundheitsstammtisch findet im Café Hummel ( Bahnhofstraße 22, Donauwörth ) statt und kostet 5 Euro Eintritt.



