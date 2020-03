11.03.2020

Schrottreifer Sattelzug auf B2

Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr

Bei der Kontrolle eines Sattelzuges mit serbischer Zulassung auf der Bundesstraße 2 bemerkte die Verkehrspolizei Donauwörth am Montag gegen 14 Uhr massive Mängel an der Zugmaschine und am Auflieger des Lkw. Und zwar derart massiv, dass das Gespann unverzüglich einer technischen Begutachtung zugeführt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der Rahmen des Aufliegers mehrfach unsachgemäß geschweißt und erneut gerissen war. Am Motor und an der Servolenkung der Zugmaschine war starker Ölverlust erkennbar und der Auflieger zeigte keine Bremswirkung.

Die Beamten stellten den Lkw sicher und untersagten den Betrieb. Der 17 Jahre alte Lkw aus Serbien, der für eine slowenische Spedition unterwegs war, hatte Molkereiprodukte geladen. Die beauftragende Firma wollte sich im Laufe des Tages um eine Umladung der Ware kümmern und die Verschrottung des Lkw einleiten. Gegen den 50-jährigen Fahrer und gegen die Firmenverantwortlichen wurde eine Sicherheitsleistung von insgesamt 1100 Euro erhoben. (dz)

