vor 22 Min.

Seniorin missachtet Vorfahrt: Zwei Autos stoßen zusammen

Beim Unfall entsteht Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

Die 79-jährige Unfallverursacherin war am Montag, gegen 10.35 Uhr, mit ihrem BMW in der Monheimer Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Donauwörther Straße unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte sie die Donauwörther Straße in Richtung Neuburger Straße überqueren. Nachdem die Bahnhofstraße durch das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ untergeordnet ist hielt die Frau zunächst an. Anschließend bog sie nach links in die vorfahrtsberechtigte Donauwörther Straße ein, übersah hierbei jedoch einen von dort aus Richtung Jahnstraße kommenden Mazda. Dessen 53-jähriger Fahrzeuglenker hatte keine Chance mehr, eine Kollision zu vermeiden. Beide Pkw stießen im Kreuzungsbereich zusammen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 10000 Euro. Der Pkw des 53-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

