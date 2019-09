05:02 Uhr

So lief der erste Plastikfrei-Stammtisch in Donauwörth

Wertstoffe lagern auf dem Gelände einer Recyclingfirma. In Deutschland wird der Müll zumeist recycelt oder verbrannt. Andernorts landet er hingegen in Flüssen und letztlich im Meer. So oder so, der Mensch sollte lernen, die Masse an Kunststoffen zu begrenzen.

Die neue Initiative hat sich erstmals getroffen – dazu kamen mehr Menschen als erwartet. Was die Initiatoren jetzt alles planen, um Donauwörth nachhaltiger zu machen.

Die Berichte um Massen an Plastikmüll im Meer haben viele Menschen zum Nach- und Umdenken gebracht. Katrin Gleißner und Carina Reitmair wollen Donauwörth nachhaltiger machen und haben deshalb einen „Plastikfrei-Stammtisch und eine Initiative gegründet. Der tagte nun zum ersten Mal

Nun war es also endlich soweit – der erste „Plastikfrei-Stammtisch“ fand im Café la Kami im Donauwörther Ried statt. Recht schnell musste der vorreservierte Bereich erweitert und kleine Bierbänke dazugestellt werden, denn insgesamt kamen 43 Interessierte.

Premiere in Donauwörth: der erste Plastikfrei-Stammtisch im Café La Kami. Bild: Reitmair

Das hat nach Angaben der Initiatorinnen bisher noch keiner der mittlerweile zahlreichen Plastikfrei-Stammtische in Augsburg und Umgebung geschafft. Auch die vier Donauwörther Oberbürgermeister-Kandidaten Joachim Fackler (CSU), Michael Bosse (FW-PWG), Jürgen Sorré (Parteilos) und Albert Riedelsheimer (Grüne) waren vertreten. Plastikfrei zu leben, Müll zu vermeiden und klimaschädliche Lebensgewohnheiten zu ändern scheint auch in unserer Region viele Menschen zu interessieren. Gerade in den Zeiten des Klimawandels und rund um den ersten sogenannten Klimastreik in Donawörth am vergangenen Freitag.

Ein neuer Stadtplan der anderen Art

Zuerst stellten sich die beiden Organisatorinnen vor, Carina Reitmair erzählte wie sie auf die Idee kam, zuerst einen Plastikfrei-Stammtisch in Thierhaupten und dann in Donauwörth zu gründen. Danach verteilte Katrin Gleißner Fragen, die in kleineren Grüppchen beantwortet werden konnten.

Es war auch viel Zeit für Gespräche und Austausch über Themen wie Plastik uznd Müllvermeidung.

Die Initiatoren: Carina Reitmair (links) und Katrin Gleißner. Bild: Reitmair

Alles in allem war es ein laut den Veranstaltern gelungener Abend - aufgrund des hohen Andrangs wird der Stammtisch nächstes Mal jedoch in der „Frechen Erbse“ gegenüber der Donaumeile stattfinden. Am 16. Oktober geht es dann um das Thema „Plastikfrei einkaufen“. Hier wird klar, dass es nicht nur um das Große und Ganze gehen soll, sondern um das konkrete Handeln vor Ort: Beim Nächsten Treffen kann auch jeder der Teilnehmer die Tabelle „Verpackungsarm und Nachhaltig einkaufen in und um Donauwörth“ mit seinen Ideen beziehungsweise Erfahrungen ergänzen. Diese Tabelle wird dann nach dem Stammtisch per Email verteilt – daraus soll schließlich ein „Nachhaltigkeitsstadtplan“ entstehen, der später allen Bürgern online zugänglich gemacht werden soll.

Doch die beiden jungen Mütter haben mithin Größeres vor: Sie wollen auch aus Donauwörth eine „essbare Stadt“ machen, eine Reparatur-Initative ins Leben rufen und alle Gruppen, Initiativen und Vereine vernetzen, die sich auch für mehr Nachhaltigkeit in Donauwörth einsetzen. Dazu suchen sie Ehrenamtliche mit denen sie aus Ihrer Inititative „Transition Town - Mehr Nachhaltigkeit für Donauwörth“ einen gemeinnützigen Verein gründen können. Es soll nach Angaben der Initiatorinnen ein eigenständiger Verein sein, der aber zu der weltweiten Transition Town-Bewegung gehört. Die Kernziele des Vereins sind die Senkung des CO2-Ausstoßes, die Stärkung regionaler Strukturen, ein schonender Umgang mit Ressourcen, weniger Lebensmittelverschwendung und eben das plastikfreiere Leben. (dz)

Wer Interesse hat den Verein mitzugründen, die erarbeiteten Gruppenarbeiten des ersten Stammtisches oder Tipps für einen Einstieg ins plastikfreie(re) Leben per Mail haben möchte oder Fragen hat darf sich gerne bei Carina Reitmair und Katrin Gleißner melden: transition-town-don@web.de

