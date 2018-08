04.08.2018

Sommerserenade im fürstlichen Rahmen

Das Münchner Kammerorchester Die Zarge brachte den Festsaal der Harburg zum Klingen

Mit einem klug ausgewählten Programm gelang dem renommierten Streicherensemble Die Zarge aus München ein beeindruckendes Konzert. Mit einer Sommerserenade brachte der üppig besetzte Klangkörper Werke großer Komponisten zu Gehör und goss ein Füllhorn an Wohlklängen über sein Publikum aus.

Dreh- und Angelpunkt für die Interpreten ist die musikalische Seele Bernhard Tluck, der das Orchester seit 1980 leitet. Sein schier unerschöpflicher Reichtum an Möglichkeiten der musikalischen Vermittlung war und ist Garant für den hohen Standard Zarge. Ob er seine Vorstellung formuliert oder auf seiner Geige demonstriert – er transponiert seine Inspiration auf jedes der Orchestermitglieder – was auch auf Schloss Harburg hör- und spürbar wurde. Dort führte er mit seinen kreativen Impulsen die 25 Musiker vom ersten Pult aus durch einen besonderen Abend der klassischen Musik. Die Streicher, hoch engagierte Laien, boten dem Publikum mit spürbarem Enthusiasmus und beeindruckender Perfektion einen besonderen Abend in diesem außergewöhnlichen Ambiente.

Nach der Ouvertüre zu „Acis und Galathea“, einer Masque von Georg Friedrich Händel – manchmal auch als Oratorium bezeichnet –, und Wolfgang Amadeus Mozarts früher Sinfonie KV 75 verzauberten die beiden Solisten, der Klarinettist Merlin Felix und der Fagottist Raphael Sirch das Publikum mit dem selten aufgeführten Concertino des Klassikers Franz Danzi. Mit ihrer virtuosen Technik und ihrer puren Lust am musikalischen Zwiegespräch begeisterten sie die Zuhörer. Dabei wurde ihr Spiel getragen von einer sensiblen Orchesterbegleitung.

Einladung für das kommende Jahr

Nach der Pause im stimmungsvollen Burghof ließ es sich Fürst Moritz zu Oettingen-Wallerstein nicht nehmen, seine Hochachtung auszudrücken und das Orchester für das kommende Jahr wieder einzuladen.

Nach zwei Walzern von Antonin Dvorák folgten zwei selten zu hörende Werke: Das Adagio für Klarinette und Streicher des Komponisten Heinrich Baermann und eine Streicherserenade des schwedischen Komponisten Dag Wirèn, mit der das Orchester mit ansteckender Spielfreude einen besonderen Schlusspunkt setzte.

Erst nach einer Zugabe wurden die Musiker aus dem fast ausverkauften Fürstensaal entlassen. Man darf sich auf eine erneute Einladung der Zarge im nächsten Jahr freuen. (dz)

