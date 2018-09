20:08 Uhr

Stadtkapelle marschiert in München mit

58 Musiker aus Harburg sind beim großen Trachten- und Schützenumzug dabei.

Die Stadtkapelle Harburg hatte am Sonntag einen großen Auftritt: Die 58 Musiker durften am traditionellen Trachten- und Schützenumzug in München teilnehmen. Bei schönem Wetter marschierte die Kapelle durch die sieben Kilometer lange Strecke durch die Landeshauptstadt, wo viele Tausend Menschen die Straßen säumten. „Es war spitze“, lautete das Fazit von Vorsitzendem Wolfgang Stolz.

Themen Folgen