vor 52 Min.

Starkregen: Keller und Straße überflutet

In Mertingen schüttet es wie aus Kübeln. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Von Wolfgang Widemann

Ein Starkregen hat im Raum Mertingen am Montagnachmittag für Überschwemmungen gesorgt. Auch der Verkehr auf der Umgehungsstraße (Staatsstraße) war beeinträchtigt. Die Feuerwehr hat einiges zu tun.

Nach Auskunft von Kreisbrandmeister Volker Großmann begann es um etwa 14 Uhr zu schütten. Die Folge: „Das Wasser sammelte sich an Stellen, an denen ich es noch nie gesehen habe.“ So wurde unter anderem der Parkplatz des Penny-Markts überflutet. Von Druisheim her ergossen sich Schlamm und Wasser über die Staatsstraße. Auf dieser war vorübergehend nur noch Schrittgeschwindigkeit möglich.

Die Mertinger Wehr ist mit rund 20 Kräften im Einsatz. Nach und nach werden Großmann zufolge überflutete Keller und Gebäude gemeldet. Betroffen sind aktuelle zum Beispiel eine Gaststätte in der Bahnhofstraße, die Alte Schule (Haus der Vereine, Kindergarten) im Ortszentrum und ein Getränkemarkt. Die Feuerwehr setzt Pumpen und Sauger ein, um das Wasser aus den Gebäuden zu bringen.

