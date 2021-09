Tapfheim

vor 33 Min.

Das Nahwärmenetz in Brachstadt steht plötzlich auf der Kippe

Plus 28 Häuser in Brachstadt sollten ausschließlich mit erneuerbarer Energie beheizt werden. Doch nun könnte das Vorhaben in letzter Minute scheitern.

Von Helmut Bissinger

Ernüchterung im Tapfheimer Gemeinderat: Fast ein Jahr lang hat sich das Gremium mit einer Idee angefreundet, doch nun steht die Vision, das Baugebiet „Haidfeld“ im Ortsteil Brachstadt ausschließlich mit regenerativer Energie zu versorgen, wieder auf der Kippe. Grund: Der mögliche Betreiber kann sein Heizkraftwerk nicht in unmittelbarer Nähe der Bebauung errichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen