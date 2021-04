vor 18 Min.

Tapfheim baut massiv Plätze für Kinderbetreuung aus

Das Bahnhofsumfeld in Tapfheim erhält derzeit ein neues Gesicht. Dort werden Park-and-ride-Parkplätze angelegt.

Plus Die Gemeinde Tapfheim wächst, im Kindergarten gibt es mehr Plätze. Wie die Kommune trotz geringer Krise ihre Anforderungen meistert.

Von Helmut Bissinger

„Es mag in dieser Zeit vieles stillstehen, Tapfheim definitiv nicht.“ Auf diesen Nenner bringt Bürgermeister Karl Malz das, was derzeit in der Großgemeinde geschieht: Aktuell habe man fünf Großbaustellen und ein Dutzend kleinerer Maßnahmen laufen, „und wir übernehmen, um etwas voran-zubringen, inzwischen auch Aufgaben des Staatlichen Bauamtes“, erklärte Malz nicht ganz ohne Stolz, als er dem Gemeinderat den aktuellen Haushalt präsentierte.

