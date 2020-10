vor 47 Min.

Tür fällt ins Schloss, Herd ist an: Feuerwehr-Einsatz in Monheim

In Monheim gerät eine junge Mutter in eine brenzlige Situation. Die Feuerwehr rückt an.

Eine ins Schloss gefallene Wohnungstür hat eine junge Mutter in Monheim in eine brenzlige Situation gebracht – und einen Einsatz der Feuerwehr nötig gemacht. Nach Angaben der Polizei unterhielt sich die 28-Jährige am Mittwoch gegen 18.30 Uhr im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses mit zwei Handelsvertretern. Währenddessen spielte das Kind an der Wohnungstür und warf diese von außen ins Schloss. Weil der Elektroherd in der Wohnung voll angeschaltet war und die Mutter keinerlei Schlüssel bei sich hatte, um die Tür wieder öffnen zu können, verständigte sie telefonisch die Einsatzzentrale.

Monheimer Feuerwehr öffnet Tür mit Spezialgerät

Aufgrund der Brandgefahr rückte die Freiwillige Feuerwehr Monheim mit 15 Kräften an. Sie konnten die Situation beruhigen und die Tür mit technischem Spezialgerät unbeschädigt öffnen. Durch die rasche Hilfe konnte Schlimmeres verhindert werden, so die Polizei. (dz)

