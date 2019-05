vor 18 Min.

Unbekannte demolieren Hütte im Wald

Nahe Weilheim hat eine Gruppe ein Gebäude massiv beschädigt. Geschah es bei einem Vatertagsausflug?

Unbekannte haben im Wald bei Weilheim eine Hütte beschädigt. Der Besitzer grenzt der Polizei zufolge die Tatzeit auf Donnerstag zwischen 12 und 20 Uhr ein. Die Täter zerstörten die Holztür, Fensterscheiben und -läden sowie das Inventar. In dem Bauwerk war nach Angaben des Geschädigten nichts zu holen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Möglicherweise, so teilt die Polizei mit, steht der Fall in Zusammenhang mit dem Vatertagsausflug einer Gruppe, die an der Hütte Station gemacht hat.

Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

