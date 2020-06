vor 48 Min.

Unfall auf Baustelle: Mann verletzt sich am Kopf und Unterschenkel

Auf einer Baustelle in Tpfheim verletzt sich ein Bauarbeiter schwer. Ein Kran war auf ihn gekippt.

Per Notruf ist am Dienstag kurz nach 17 Uhr die Meldung über eine verletzte Person eingegangen, die auf einer Baustelle in der Maler-Bestle-Straße in Tapfheim zwischen Mauer und Schaltafel eingeklemmt sei.

Verletzungen am Kopf und am Unterschenkel

Ein 34-Jähriger stand nach Angaben der Polizei in der Baugrube und war gerade dabei, die Schaltafel des Kellers an einen Kran anzuhängen, als diese nach hinten kippte. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Kopfbereich und am rechten Unterschenkel. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht

Lebensgefahr bestand laut den Gesetzeshütern nicht. Ein Fremdverschulden konnte von den Beamten der Donauwörther Inspektion ausgeschlossen werden. (dz)

