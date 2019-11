vor 19 Min.

Unfall aus Unachtsamkeit

Aus Unachtsamkeit krachte es bei Fünfstetten. Der Schaden ist hoch. Was passiert ist.

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Freitag gegen 12.35 Uhr auf der Kreisstraße DON 20 von Sulzdorf in Richtung Fünfstetten unterwegs gewesen. Kurz nach der Abzweigung zum Biberhof geriet sie, wie die Polizeiinspektion Donauwörth mitteilt, aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und touchierte den in diesem Moment entgegenkommenden Pkw eines 62-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden auf den Fahrerseiten erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der hierbei entstandene Schaden beträgt insgesamt gut 15000 Euro. (dz)

Themen folgen