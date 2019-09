vor 6 Min.

Unfall mit hohem Schaden in Weilheim

Am Ortsrand von Weilheim, in der Verlängerung der Buchenaustraße, kam es am Montagmorgen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall.

Ein 21-jähriger Autofahrer wollte kurz nach 7 Uhr Uhr aus einem geschotterten Feldweg auf eine asphaltierte Ortsverbindungsstraße abbiegen. Er missachtete dabei laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines von links kommenden Autos mit einem 38-jährigen Fahrer am Steuer und rammte diesen auf der rechten Fahrzeugseite.

Die Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden ist allerdings beträchtlich. Er wird von der Polizei auf gut 18000 Euro geschätzt. (dz)

