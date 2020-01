11:46 Uhr

Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Elektronikmarkts

Das Ganze passiert am späten Dienstagvormittag in der Artur-Proeller-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Elektronikmarkts in der Artur-Proeller-Straße in Riedlingen einen Unfall verursacht – und sich aus dem Staub gemacht. Die Unfallflucht passierte laut Polizei am Dienstag zwischen 10.50 und 11.08 Uhr vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver.

Der Schaden am Wagen des Opfers beträgt einige hundert Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670.

Themen folgen