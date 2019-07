vor 21 Min.

Unter Drogen die Polizei überholt

44-Jähriger wird wegen Verkehrsdelikt verurteilt

Ein mehrfach vorbestrafter Autofahrer war unter dem Einfluss von Rauschgift auf der B25 unterwegs, hat verbotenerweise überholt und sich dabei auch nicht groß um den Gegenverkehr geschert. Doch die Aktion fand ein schnelles Ende: Unter den Fahrzeugen, an denen der Verkehrssünder bei Harburg vorbeizog, war auch eine Zivilstreife der Polizei. Die stoppte den Mann. Der bekam nun vor dem Amtsgericht Nördlingen die Quittung.

Die Vorfälle auf der Bundesstraße, die in dem Prozess behandelt wurden, ereigneten sich bereits im Mai 2018. An jenem Vormittag staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie trotz doppelter durchgezogener Linie überholt wurden. Wenig später startete der 44-Jährige ein zweites solches Manöver. Nachdem ihn die Beamten gestellt hatten, reagierte ein Drogenschnelltest positiv. Es stellte sich heraus, dass der Mann, der im Ries lebt, vor allem Amphetamin, aber auch THC (Wirkstoff, der in Marihuana enthalten ist) und Kokain im Blut hatte.

Angeklagter hat bereits einige Vorstrafen

Die Folge war eine Anklage wegen diverser Delikte. Vor Gericht räumte der Mann die Vorwürfe ein. Er hatte bereits einiges auf dem Kerbholz. So war er unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Betrugs, Straßenverkehrsgefährdung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorbestraft.

Richterin Katrin Wegele verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten zur Bewährung. Zudem bekam er eine zweijährige Führerscheinsperre. Er muss auch eine Geldauflage von 3000 Euro zahlen. Der 44-Jährige akzeptierte den Richterspruch noch im Gerichtssaal. Somit ist das Urteil rechtskräftig. (wwi)

