11:01 Uhr

Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der ein Auto beschädigte und sich danach aus dem Staub machte. Das Ganze passierte zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr. In diesem Zeitraum hatte ein 24-jähriger Mann seinen Audi A 3 vor der Gaststätte „Straussen“ auf dem Marktplatz in in Harburg abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der hinteren Stoßstange einen Streifschaden fest. Vermutlich hatte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken den Schaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906-/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden.

