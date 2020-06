vor 51 Min.

Warum es in der Kfz-Zulassungsstelle gerade länger dauert

Plus Wer im Landratsamt derzeit sein Auto zulassen will, der muss womöglich einiges an Wartezeit einplanen. Grund ist die Pandemie. Was die Behörde deshalb nun rät.

Von Fabian Kapfer

Durch die derzeit geltenden Abstandsregelungen soll das Risiko minimiert werden, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Diese Regeln bremsen jedoch neben der Gefahr einer Ansteckung auch zahlreiche Bereiche aus, in denen sich nun Arbeit ansammelt, weil sonst reger Parteiverkehr herrscht. Da dieser lange Zeit nicht möglich war und auch aktuell nur sehr eingeschränkt erfolgen kann, verweisen auch Ämter auf längere Wartezeiten. Darunter ist auch die Zulassungsstelle im Landratsamt Donau-Ries. Wer aktuell eine Zulassung braucht, muss sich etwas in Geduld üben.

Albert Eireiner ist Teamleiter der Kfz-Zulassungsbehörde im Landratsamt. Die Arbeit in seiner Behörde habe sich in den vergangenen Monaten durch Corona deutlich erschwert, wie er berichtet: „Zunächst mussten wir in der Hauptzulassungszeit im Frühjahr auch unsere Behörde aufgrund der Beschränkungen schrittweise herunterfahren und jetzt wieder hochfahren. Das hat für uns einen erheblichen organisatorischen Aufwand bedeutet.“

Zeitweise wurden nur die nötigsten Zulassungen vorgenommen

Etliche Telefonate sowie ein verstärkter Mailverkehr hätten die Mitarbeiter stark eingespannt, zeitweise wurden nur noch die nötigsten Zulassungen vorgenommen. Folglich hätten auch Dienstleistungen zurückgestellt werden müssen, gibt der Leiter der Behörde offen zu.

Zu welchem Zeitpunkt sich die Lage wieder entspannt, kann Eireiner noch nicht genau sagen: „Der Ablauf in einer Zulassungsbehörde ist nicht vergleichbar mit dem in einem Bauamt. Wir können keine Zahl nennen, wie viele offene Akten wir noch bearbeiten müssen. Momentan arbeiten wir alles möglichst zeitnah ab und haben deshalb keine größeren Rückstände.“ Allerdings merke man trotz der größeren Anzahl an Terminvergaben und der Ausweitung der Parteiverkehrszeiten, dass die Nachfrage nach wie vor sehr hoch sei, so Eireiner weiter. Wer ein neues Auto hat, will natürlich auch gleich fahren.

Tipp: Einen Termin ein bis zwei Wochen im Voraus online buchen

Deshalb rate er den Menschen, die in den kommenden Wochen eine Zulassung brauchen, vorzuplanen. Das heißt: Einen Termin ein bis zwei Wochen im Voraus über das Internet buchen: „Wir planen mittelfristig eine Freigabe der Wartemarken. Aber auch in diesem Fall wäre es wichtig, möglichst rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren. Insbesondere in den ersten Wochen einer Wartemarkenfreigabe sollten nur im Notfall Menschen ohne Termin in die Zulassungsbehörde kommen“, betont Eireiner. Lange Wartezeiten vor Ort gebe es aufgrund der aktuellen Terminvergaben momentan fast keine. Freie Online-Termine sind für Donauwörth erst wieder ab dem 6. Juli verfügbar, informiert der Leiter der Zulassungsbehörde. Das ist ein Vorlauf von über zwei Wochen.

In Nördlingen muss man womöglich weniger lange warten

Alternativen, um die Behörde im Landratsamt zu entlasten, gebe es im Internet. Eireiner sagt: „Selbstverständlich können einige normale Zulassungen auch online vorgenommen werden. Dafür wurden die Voraussetzungen bereits im Herbst vergangenen Jahres geschaffen.“ Unter buergerserviceportal.de/bayern/lkrdonauries findet man die Online-Zulassungsstelle. Mit diesem Service kann jeder von zu Hause aus alle gängigen Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen beantragen (Ausnahme am 24. Juni wegen Wartungsarbeiten). Eireiner weist zudem darauf hin, dass in Nördlingen (Landratsamt im Bahnhof) teils etwas kürzere Wartezeiten möglich sind und dort ebenfalls zahlreiche Zulassungsvorgänge vorgenommen werden können.

Lesen Sie auch:

Themen folgen