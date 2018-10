vor 17 Min.

Was wird Google über die Region gefragt?

Seit 20 Jahren gibt es die Suchmaschine. Da ist es doch interessant zu schauen, was die Menschen dort über die Gemeinden in der Region wissen wollen.

Von Tanja Sonntag und Philipp Kinne

Mal ehrlich, was verrät Ihr Suchverlauf im Internet über Sie? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Kein Wunder, schließlich weiß die Suchmaschine Google, die vor Kurzem 20 Jahre alt wurde, wohl mehr als jeder andere über die Menschheit. Drei Milliarden Suchanfragen beantwortet der Internetkonzern pro Tag. Zu wirklich jedem Stichwort liefert er Ergebnisse. Erkältung? Frag Dr. Google. Hunger? Hier ist die Nummer vom nächsten Lieferservice. Unsere Onlineredaktion hat sich einmal angesehen, wonach im Bezug auf die Städte im Raum Donauwörth besonders häufig gesucht wird. Die Ergebnisse sind teils überraschend, teils irreführend.

Donauwörth „Was ist in Donauwörth (am Wochenende) los?“ Diese Frage erscheint in einigen Variationen und ist somit die beliebteste, die zur Kreisstadt gestellt wird. Immerhin ist sie gleich sechsmal in den Top Zehn gelistet. Auch die Einwohnerzahl scheint von großem Interesse zu sein, sie taucht dreimal auf der Liste auf. Es sind übrigens 19858 Einwohner (Stand Ende Dezember 2017). Einige interessieren sich auch dafür, wie weit Donauwörth von München entfernt ist. Die Antwort ist streckenabhängig, liegt aber mit dem Auto zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Die Frage kommt wohl wegen der großen Zahl an Berufspendlern und dem Oktoberfest zustande.

Monheim „Wie viel Islam verträgt Monheim?“ Die beliebteste Suchanfrage zu der Stadt im nördlichen Landkreis sorgt erst einmal für Verwirrung. Bis man sich dessen bewusst wird, dass es auch noch ein anderes Monheim, nämlich Monheim am Rhein, gibt. Die Frage bezieht sich, wie die meisten anderen gelisteten, auf diese Stadt in Nordrhein-Westfalen, zu der besonders auch deren Moschee und Finanzen interessieren. Dies ist wohl nicht überraschend, da diese Stadt für niedrige Steuersätze und hohe Einnahmen sowie viele Firmenansiedlungen bekannt ist. Im Bezug auf unser Monheim taucht vor allem die Frage „Monheim, wo ist das?“ auf.

Harburg Überhaupt ist das Problem der doppelten Namenvergabe recht hinderlich bei der Suche, so ist es auch bei Harburg. Anfragen liefern fast nur Ergebnisse für das Harburg, das ein Stadtteil von Hamburg ist. Zumindest ist das Harburger Theater in unserer Region nicht bekannt und auch eine Internationale Bauausstellung gibt es hier nicht. Der Zusatz „Harburg in Schwaben“ ist also auch im Internet essenziell, um nicht irregeleitet zu werden. Wieder ergibt sich nun als zentrale Frage die Lage der Stadt. Dabei sind einige Nutzer wohl von der Dopplung verwirrt, oder werden verwirrt sein. Denn auch „In welchem Bundesland liegt Harburg“ taucht in den Anfragen auf. Interesse an der Burg scheinen nicht allzu viele zu haben, gelistet ist diesbezüglich nichts.

Wemding Auch bei der Fuchsienstadt liegt die Frage „Wo ist Wemding“ ganz vorne. Ansonsten fragen Nutzer auch nach der Höhenlage der Stadt – 463 Meter über dem Meeresspiegel im Übrigen – wahrscheinlich in Bezug auf die Schneefallgrenze. Aber auch „Was ist Wemding?“ ist seltsamerweise unter den drei beliebtesten Suchanfragen zu finden. Nach einer Frage zur Wallfahrt sucht man vergeblich.

Rain Ungünstiger könnte die Stadt für diese Recherche wohl gar nicht heißen. Nicht nur, dass Rain am Regen die Suchanfragen irritiert, es kommt auch noch das englische Wort „rain“, übersetzt Regen, hinzu. Dieses manipuliert die Suche so stark, dass gar keine sinnvollen Ergebnisse erscheinen. Rain am Lech wird jedoch hauptsächlich in Verbindung mit seiner Postleitzahl, dem Wetter oder der Firma Dehner gesucht.

