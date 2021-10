Auffahrunfall mit Quad in Wemding

Dass der Autofahrer vor ihm abbremste, sah ein Quad-Fahrer am Freitag in Wemding zu spät. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Am Freitag ist es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Quad gekommen. Gegen 17.30 Uhr kollidierten in der Monheimer Straße beide Fahrzeuge. Ein 55-Jähriger musste mit seinem Auto verkehrsbedingt abbremsen und schließlich anhalten. Der hinter ihm fahrende 24-Jährige bemerkte das auf seinem Quad jedoch zu spät. Das teilte die Donauwörther Polizei am Samstag mit.

Ausweichmanöver missglückt: Quad-Fahrer fährt Auto ins Heck

Sein Versuch nach rechts auszuweichen missglückte. So kam es zur Kollision. Daraufhin stürzte der Quad-Fahrer und verletzte sich an der Hand. Vor Ort war eine ärztliche Behandlung nicht notwendig. Das Auto wurde am Heck beschädigt, dabei entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Beim Quad beläuft sich der Schaden auf rund 500 Euro. (dz)

