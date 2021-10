Impfskandal in Wemding: Arzt will "noch viele Jahre" praktizieren

Man mag zur Impfung stehen wie man mag. Man mag das Angebot nutzen oder nicht, eigene Entscheidung. Dass es Leute gibt die sich den Stempel ohne Spritze holen wollen, auch noch "ok" wenn man das so nennen mag. Aber wenn es Leute gibt, die geimpft werden wollen weil sie sich und ihre Umgebung schützen wollen und die dann irgendein Placebo in den Hintern kriegen, da hört der Spaß mehr als auf. DAS ist nicht nur schäbig und hinterhältig sondern gemeingefährlich. Wenn der Arzt was gegen Impfungen hat, dann hätte er ganz einfach keinen Impfstoff bestellen und auch keine Impfungen anbieten sollen und nicht Impfwillige täuschen.

