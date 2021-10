Impfskandal in Wemding: Arzt will "noch viele Jahre" praktizieren

Plus Der unter Impfbetrug-Verdacht stehende Hausarzt Dr. Gerhard Holst sorgt mit einem Aushang an seiner Praxis für weiteren Gesprächsstoff.

Er steht im Verdacht, Hunderte von Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben. Die einen mit Einverständnis der betreffenden Personen, die anderen einfach so ohne Wissen der Patienten. Deshalb darf Dr. Gerhard Holst seit Anfang Oktober nicht mehr seine Praxis betreiben. Die hat die Stadt per Bescheid bis auf Weiteres geschlossen. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln mit großem Aufwand gegen den Mediziner. Der scheint aber gewillt, seine Arbeit schnellstmöglich wieder aufzunehmen.