Wie Ried und Donauhafen zusammenrücken sollen

Plus Die Planung zum Fußweg-Lückenschluss von Altstadt und Altem Donauhafen ist beschlossen. Ausgebaut werden soll in zwei größeren Schritten.

Der Lückenschluss zwischen dem Fußweg an der kleinen Wörnitz und der Promenade am Alten Donauhafen rückt ein entscheidendes Stück näher. Der Donauwörther Bauausschuss hat einer entsprechenden Planung jetzt zugestimmt.

Zudem soll grundsätzlich auch der Kaibach an dieser Stelle freigelegt und renaturiert sowie eine Radweg-Anbindung zur Kapellstraße geschaffen werden. Das letztgenannte Projekt dürfte allerdings noch einen etwas längeren Atem erfordern.

Irgendwann kommt man hier aus beiden Richtungen nicht mehr weiter als Fußgänger oder Radler: Zwischen Donauhafen und Altstadt (beziehungsweise Altstadtinsel Ried) klafft eine Lücke. Länger schon war seitens der städtischen Gremien angekündigt worden, diese zu schließen.

Entscheidung im Bauausschuss

Eine konkrete Planung des Nürnberger Landschaftsarchitekturbüros WGF wurde jetzt im Bauausschuss beschlossen. Dessen Mitarbeiter Lutz Worthman präsentierte den Ausschussmitgliedern drei Varianten: eine ganz einfache, die einen Fußweg mit Steg und Brücke über den Kaibach vorsieht, weiterhin die Option eines drei Meter breiten Radweges – oder, Möglichkeit drei, einen Fußweg mit Steg und Brücke inklusive einer Radwegeanbindung in Richtung Kapellstraße.

Letztlich wurde die drittgenannte Variante mehrheitlich angenommen. Diese soll fortan in zwei Schritten umgesetzt werden: Zuerst ist der Fußweg mit einer Breite von 2,5 Metern angedacht.

Kleine Brücke geplant

Über die Mündung des Kaibachs in die Wörnitz sehen die Planer eine kleine Brücke vor. Der Weg an der Wörnitz bis zur Eichgassbrücke wird zusammen mit einer Treppenanlage zum Ufer hin geplant. Sitzbänke, eine Rampe zum Zwecke der Barrierefreiheit sowie die Anlage diverser Pflanzen sind ebenfalls Teil des Konzepts.

Die Radwegeverbindung hin zur Kapellstraße dürfte, wie die Verwaltung mitteilte, jedoch nicht allzu rasch umzusetzen sein: Hierbei geht es um von der Stadt zu erwerbende Grundstücke.

Auf einem entscheidenden Teil des Areals befinden sich bis dato Garagen. In Zukunft soll jedoch der Bereich Kapellstraße/ Augsburger Straße verkehrssicherer werden. In diesem Zusammenhang ist auch ein Geh- und Radweg an der Zirgesheimer Straße im Gespräch.

Kosten: 1,3 Millionen Euro

Der Radweg zwischen Kleiner Wörnitz, am Kaibach entlang zur Kapellstraße wäre somit ein kleiner Teil eines größeren Ganzen – letzten Endes eines neuen innerstädtischen Gesamt-Radwegekonzeptes.

Die Kosten für das beschlossene Projekt zum Lückenschluss der Fuß- (und Rad-) Wege an Wörnitz und Donau sind allerdings nicht niedrig: Planer Worthman beziffert sie auf gut 1,3 Millionen Euro. Davon sind etwa 400000 Euro aus der Städtebauförderung zu erwarten. Zumindest mit dem ersten Schritt des Vorhabens, dem Fußweg- und Stegebau könnte nach dem Beschluss zügig begonnen werden.

