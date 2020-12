vor 2 Min.

Wieder mehr Corona-Infizierte im Landkreis

Inzidenzwert steigt laut Gesundheitsamt an, bewegt sich aber noch unter 200

Die Werte sind wieder gestiegen: Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries lag am Montagvormittag bei insgesamt 2420. Hiervon gelten 2019 Personen bereits wieder als genesen.

Leider ist laut Landratsamt in Zusammenhang mit Covid-19 ein weiterer Todesfall zu beklagen. Der 85 Jahre alte Patient habe, wie die Kreisbehörde mitteilt, an erheblichen Grunderkrankungen gelitten, er starb in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth. In der Folge gelten momentan 349 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der Inzidenzwert stieg laut Robert-Koch-Institut auf 178.

für Besucher von Senioren- und Pflegeeinrichtungen: Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen ist der Besuch in Senioren- und Pflegeeinrichtungen im gesamten Freistaat Bayern nur mit einem negativen Corona-Test möglich. Gemeinsam mit dem BRK und der DLRG konnte das Landratsamt nun folgende Regelung finden: Falls Einrichtungen im Einzelfall Unterstützung brauchen, haben im Bedarfsfall das BRK und die DLRG Unterstützung angeboten. Im Raum Nördlingen wird diese Unterstützung die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit dem Ortsverband Mönchsdeggingen, übernehmen, im Raum Donauwörth das Bayerische Rotes Kreuz mit seinem Kreisverband Nordschwaben. Entsprechende Schnelltests stelle der Freistaat Bayern in den nächsten Tagen kostenlos zur Verfügung, so das Landratsamt.

Zusätzlich dürfte eine Regelung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 17. Dezember zu einer Vereinfachung für die Betroffenen beitragen: Grundsätzlich ist vorgeschrieben, dass ein Antigen-Schnelltest höchstens 48 Stunden alt und die für einen PCR-Test erforderliche Probe höchstens drei Tage vor dem Besuchstermin entnommen worden sein darf.

Das könnte bedeuten, wie Staatsminister Joachim Herrmann schreibt, dass die für einen Besuch im Heim erforderlichen Testergebnisse nicht rechtzeitig vorliegen, was zu Lasten der alten und kranken Menschen in den Einrichtungen ginge.

Weiter schreibt Herrmann: „Das darf aber nicht sein und deshalb habe ich darauf hingewirkt, dass speziell für die Zeit zwischen dem 25. und 27. Dezember die Verfallsfrist für derlei Testergebnisse moderat verlängert wird. Der Schnelltest darf höchstens 72 Stunden alt und die Probe für einen PCR-Test maximal vier Tage vor dem Besuch genommen worden sein.“ (pm)

