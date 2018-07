vor 49 Min.

Wohin soll der Handymast?

Der Findungsprozess in der Gemeinde geht weiter.

Von Wolfgang Widemann

Die Gemeinde Rögling ist frei von Mobilfunkmasten und -antennen. Diese Situation ist nur in wenigen Kommunen in Bayern zu finden. Die Kehrseite: Der Empfang ist entsprechend schwach. Die Telekom wäre – wie berichtet – bereit, die Versorgung in der kleinen Gemeinde zu verbessern. Die Kommune begrüßt dies grundsätzlich, möchte allerdings einen „Kompromiss finden zwischen Versorgungssicherheit und Gesundheitsfürsorge“, wie es Bürgermeisterin Maria Mittel ausdrückt. Im Klartext: Die Bevölkerung soll möglichst wenig durch elektromagnetische Felder belastet werden.

Mit dieser Vorgabe wird nach einem geeigneten Standort für einen Handymast gesucht. Mehrere Alternativen sind im Gespräch. Im Ort bringen sich einige Bürger in einen Arbeitskreis Mobilfunk ein.

Sie wollen sich nach Auskunft von Maria Mittl einem besseren Empfang nicht verschließen, möchten aber, dass die Kommune damit verantwortlich umgeht. Eine Vertreterin der Initiative sprach nun im Gemeinderat. Eine zentrale Forderung des Arbeitskreises: Der Mast sollte mindestens einen Kilometer vom Dorf entfernt stehen. Auf diese Weise sollen keine hohen Frequenzen an den Wohnhäusern ankommen.

Der Findungsprozess in Rögling geht weiter. Am Montag, 30. Juli, lädt die Gemeinde zu einer Informationsveranstaltung. Beginn ist um 19.30 Uhr im Nadlerhaus.

Referenten sind ein Vertreter der Telekom – er spricht über die Standortsuche – und ein Mitarbeiter des Landesamts für Umwelt. Er beschäftigt sich mit dem Emissionsschutz und dem gesundheitlichen Aspekt.

