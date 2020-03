23:26 Uhr

Wolferstadt: Über 90 Prozent für Bürgermeister Philipp Schlapak

Plus Der Amtsinhaber in Wolferstadt holt bei der Wahl am Sonntag ein Traum-Ergebnis. Darin sieht er auch ein Signal dafür, dass die Bürger zufrieden sind.

Von Helmut Bissinger

Philipp Schlapak strahlte gestern abend übers ganze Gesicht, als er den Wahlhelfern eine Brotzeit und ein Getränk spendierte. Für die zufriedene Miene gab es einen guten Grund: Er fuhr bei der Wahl zum Bürgermeister von Wolferstadt ein Traum-Ergebnis ein.

90,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben dem Amtsinhaber seine Stimme. Nachdem er alleiniger Kandidat war, stand der Wiederwahl nichts im Wege. Philipp Schlapak will diesem Vertrauensbeweis gerecht werden „Aber mit so einem Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, meinte Schlapak nach der Auszählung. Er sei positiv überrascht „und sehr zufrieden“. Das sei ein Vertrauensbeweis, dem er gerecht werden möchte. Und es sei ein Signal dafür, „dass wir in den letzten Jahren doch einiges für Wolferstadt bewirkt haben“. Nun sei es aber wichtig, wie sich der Gemeinderat zusammensetze. Das sei die Voraussetzung, um den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Die Wahlbeteiligung in Wolferstadt lag bei 76 Prozent. Groß Feiern wollte Schlapak gestern angesichts der Corona-Krise nicht. Die Freude sei bei ihm groß, aber zum ausgiebigen Feiern sei niemand so recht zu Mute. Lesen Sie hierzu auch: Kommunalwahl 2020 in Wolferstadt: Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Donau-Ries - mit Landrat und Kreistag

