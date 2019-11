vor 19 Min.

Zwei Autos bei Unfall stark beschädigt

In Bäumenheim gab es eine recht heftige Karambolage. Der Schaden ist beträchtlich.

Zwei erheblich beschädigte Autos sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Mertinger Straße in Asbach-Bäumenheim. Nach Auskunft der Polizei wollte am Mittwoch um 14.15 Uhr ein 66-Jähriger, der auf der Mertinger Straße unterwegs war, die Kreuzung in Richtung Anton-Jaumann-Straße überqueren. Was der Mann offenbar völlig übersah: Von rechts kam ein Wagen, den ein 30-Jähriger steuerte. Durch die Karambolage waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf etwa 13000 Euro. Die Beteiligten blieben offenbar unverletzt. (dz)

Themen folgen