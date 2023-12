Unbekannter prallt gegen Auto am Hallenbad

Auf dem Parkplatz des Bäumenheimer Hallenbads ist es zu einem Unfall gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Bäumenheim einen Unfall verursacht und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 38-Jähriger am Samstag zwischen 9 und 10 Uhr seinen Opel mit Augsburger Kennzeichen vor dem Hallenbad im Josef-Durnau-Ring geparkt. Ein bislang Unbekannter prallte in dieser Zeit mit seinem Wagen gegen das abgestellte Auto.

Durch den Anprall entstand ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro.Da sich kein Verursacher meldete, leiteten Beamte der Inspektion Donauwörth ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht ein. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

