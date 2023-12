Autofahrer prallt frontal gegen Pkw: zwei Verletzte

Ein Autofahrer nimmt einer Frau in ihrem Pkw die Vorfahrt und baut einen Unfall. Beide Personen müssen ins Krankenhaus.

Zwei Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall bei Auchsesheim verletzt. Laut Polizeibericht wollte ein 50-Jähriger am Dienstag um 15.25 Uhr mit seinem Pkw von Zusum kommend auf die Kreisstraße DON 28 abbiegen. Dabei missachtete er die dortige Vorfahrtsregelung. Er prallte frontal in den in Richtung Auchsesheim ankommenden Wagen einer 36-Jährigen.

Nach der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 14.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte die beiden Beteiligten mit einer Bauch- bzw. Hüftverletzung in die Donau-Ries-Klinik. Die Polizei nahm ein Strafverfahren gegen den 50-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. (AZ)

