Auchsesheim

vor 18 Min.

Verkehr und Hochwasser bestimmen Debatte in Auchsesheim

In der Ortsdurchfahrt von Auchsesheim gilt im Bereich des Kindergartens tagsüber Tempo 30. Die Polizei blitzt dort immer wieder.

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Donauwörther Stadtteil gibt es Kritik am Wasserwirtschaftsamt. Wann die Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen starten könnten.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Gleich zwei emotionale Themen standen bei der Bürgerversammlung im Donauwörther Stadtteil Auchsesheim (mit Zusum) im Blickpunkt. Es ist klar, dass der Aspekt Hochwasser allein durch die Nähe der Donau ein Dauerbrenner bei der Bevölkerung ist. Ein anderer ist - wie schier überall in Donauwörths Stadtteilen - der nicht weniger werdende Verkehr.

Mit gut 80 interessierten Bürgerinnen und Bürgern war die Veranstaltung im Gasthaus Hoser heuer wieder sehr gut besucht - und die Dauer von gut drei Stunden machte deutlich, dass den Menschen aus Auchsesheim und Zusum einiges auf dem Herzen lag.

