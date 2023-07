Ausländerfeind will Thai-Restaurant anzünden: Prozess wegen Brandstiftung

Wohl aus Ausländerhass soll ein Mann im Oktober 2022 in Rain versucht haben, ein thailändisches Restaurant anzuzünden. Jetzt steht er vor Gericht.

Wegen versuchter schwerer Brandstiftung muss sich ein 32-Jähriger am Montag vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll er im vergangenen Oktober versucht haben, ein thailändisches Restaurant in Rain in Brand zu stecken. Dafür soll er eine Zeitung in die Eingangstür geklemmt und angezündet haben. Da er keinen Brandbeschleuniger benutzt hatte, griff das Feuer nicht auf die Tür über, sodass nur ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Über dem Restaurant befinden sich Wohnungen.

Brandstiftung in Rain: 32-Jähriger steht in Augsburg vor Gericht

Zudem soll der Mann einen Granitstein und eine Bierflasche gegen die Eingangstür eines türkischen Schnellimbisses in Rain sowie eine Bierflasche gegen das Licht des thailändischen Restaurants geworfen haben. Auch diese Taten werden auf Ausländerfeindlichkeit zurückgeführt.