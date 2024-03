Anhänger löst sich von Auto und prallt gegen Baum

Nahe Bäumenheim passiert ein nicht alltäglicher Unfall. Der geht glimpflich ab.

Auf der Kreisstraße zwischen Mertingen und Auchsesheim hat sich am Donnerstag ein nicht alltäglicher Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, bog ein 57-Jähriger, der in der Baubranche tätig ist, mit seinem Auto samt Anhänger von Asbach-Bäumenheim her nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Auchsesheim ein. Als dies geschehen war, löste sich der Anhänger vom Pkw und prallte mit der Deichsel voran gegen einen Baum.

Die Deichsel stach regelrecht in den Stamm und verursache in diesem ein Loch mit einer Tiefe von acht Zentimeter. (AZ)