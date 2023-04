Auto landet bei Unfall in Bäumenheim auf dem Dach

In Bäumenheim passiert ein recht spektakulärer Unfall. Der Blechschaden ist hoch, ein Fahrer hat dennoch Glück.

In Asbach-Bäumenheim hat sich am Donnerstagmorgen ein recht spektakulärer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 38-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Hauptstraße unterwegs war, um 6.50 Uhr an der Einmündung zur Bahnhofstraße einen vorfahrtsberechtigten Pkw, den ein 49-Jähriger steuerte. Die beiden Wagen stießen heftig zusammen. Das Auto des 49-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer, der aus Oberndorf stammt, konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien.

In diesem verhinderten mehrere Airbags, die auslösten, wohl Schlimmereres. Der Mann blieb nach erstem Anschein unverletzt. Ein Abschlepper stellte den Pkw wieder auf die Räder und transportierte ihn ab. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise rund 17.000 Euro. Bis die Straße wieder frei war, kam es zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)