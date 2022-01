Auto mit falschen Kennzeichen unterwegs

Die Polizei kontrolliert in Bäumenheim ein Auto, das mit falschen Nummernschildern unterwegs ist. Den Verantwortlichen erwartet nun ein Strafverfahren.

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth haben am Sonntag um 20.25 Uhr bei einer Streifenfahrt in der Bahnhofstraße in Bäumenheim einen Auto mit entstempelten Kennzeichen angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die verwendeten amtlichen Kennzeichen gar nicht für diesen Pkw ausgegeben worden waren. Die Gesetzeshüter stellten die Nummernschilder sicher und leiteten gegen den 43-jährigen Verantwortlichen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Kennzeichenmissbrauch ein. (AZ)