Dieb bedient sich in Sauna im Spind eines Besuchers

Ein 76-Jähriger wurde Opfer eines Unbekannten, der sich zunächst dessen Spindschlüssel aneignete und sich dann am Bargeld des Seniors vergriff.

Ein Dieb hat am Donnerstag einen 76-jährigen Saunabesucher in Bäumenheim bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Senior dort gegen 13 Uhr auf, als ein Unbekannter den Schlüssel zu seinem Spind aus der Tasche des Bademantels nahm und anschließend dessen Geldbeutel stahl. Darin befand sich Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Beamte der PI Donauwörth sicherten Spuren und nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)