Dreiste Unfallflucht: Opfer hat rund 10.000 Euro Schaden

Am Dienstagnachmittag verursacht ein Unbekannter in Bäumenheim einen Unfall und flüchtet. Die Polizei sichert Spuren.

Eine dreiste Unfallflucht meldet die Polizei aus Asbach-Bäumenheim. Dort prallte ein Unbekannter mit seinem Wagen am Dienstagnachmittag gegen ein geparktes Auto. Der Sachschaden an diesem ist enorm.

Nach Angaben der Polizei stellte ein 54-Jähriger in der Raiffeisenstraße auf Höhe der Hausnummer 14 seinen Pkw ab. Etwa 15 Minuten später - gegen 15.45 Uhr - hörte der Mann einen "Knall". Den konnte er zunächst nicht zuordnen. Als er aber zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses auf der linken Seite demoliert war.

Der Verursacher war verschwunden. Am Wagen (Toyota) des Opfers entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Pkw des Täters dürfte ebenfalls beschädigt sein. Die Polizei sicherte Spuren am Unfallort. Die Ermittlungen laufen. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)