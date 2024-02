Geparktes Auto wird zweimal beschädigt - es war kein Unfall

Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Es entstand Schaden von 1000 Euro.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum vom 4. bis 5. Januar in der Hauptstraße in Bäumenheim auf bislang unbekannte Weise das Spiegelglas des linken Außenspiegels des Autos eines 23-jährigen Anwohners. Wie die Polizei mitteilt, kann aufgrund des Schadensbildes ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelt. Und dann gab es noch einen weiteren Vorfall: Zwischen 9. Februar, 21 Uhr, und 10. Februar, 12 Uhr, wurde dasselbe Fahrzeug erneut auf ähnliche Weise beschädigt. Ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird darum gebeten, sich unter 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)