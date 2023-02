Hochwertige Baumaschinen in Bäumenheim gestohlen

Ein Unbekannter stiehlt mehrere Baugeräte aus einem Haus in Bäumenheim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aus einem Mehrfamilienhaus in Asbach-Bäumenheim hat ein Unbekannter hochwertige Baumaschinen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, lagerte eine Firma aus dem Raum Augsburg mehrere Baugeräte der Firma Hilti in einem abgesperrten Kellerabteil im Schubertweg. Ein Unbekannter drang im Zeitraum zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, mithilfe von Werkzeug in den Raum ein. Die Person entwendete einen Akku-Winkelschleifer und eine Säbelsäge.

Der Zeitwert der Geräte beläuft sich auf schätzungsweise 700 Euro. Die Polizei nahm ein Strafverfahren auf und sicherte Spuren. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion in Donauwörth melden. (AZ)

