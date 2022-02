In Bäumenheim gibt es ab September ein neue Kita

Plus Bäumenheim braucht dringend Betreuungsplätze für die Kleinsten. Noch kommen einige in Oberndorf unter, doch bald gibt es im Ort eine Lösung.

Gute Nachrichten für Familien mit kleinen Kindern, die in Bäumenheim leben: Im Ort wird es bald eine neue Kita für die Kleinsten bis drei Jahren geben. Sogar schon im September soll die Einrichtung im Ortskern in Betrieb gehen. Der Zeitplan allerdings ist stramm. Personal muss noch gesucht werden und auch die Räume sind noch nicht ausgestattet.