Bäumenheim

13:15 Uhr

Neue Stelle der Jugendpflegerin

Plus Was Lisa Florian in Bäumenheim erreichen will.

Von Helmut Bissinger

Im modernisierten Bäumenheimer Rathaus hat Lisa Florian ihr neues Büro bezogen. Sie ist bereits seit 2020 Mitarbeiterin der Gemeinde, aber nun in der neu geschaffenen Funktion als Jugendpflegerin. Zuvor war sie Erzieherin in der Dr.-Hermann-Fendt Kindertagesstätte. „Im Moment geht es noch darum, erst einmal die Situation der Jugendlichen und die Jugendarbeit am Ort zu analysieren, sagt sie. Nebenher hatte sie Sozialpädagogin studiert.

Lisa Florian hat klare Vorstellungen von ihren Aufgaben. Sie will bei den jungen Menschen in Bäumenheim die soziale Kompetenz fördern „und auch zur Persönlichkeitsbildung beitragen“. Der Gemeinderat und Bürgermeister Martin Paninka hatten sich für die Schaffung der neuen Stelle starkgemacht.

