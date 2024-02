Seniorin am Steuer verwechselt Gas und Bremse

Die 73-Jährige schleudert über den Gehweg und kommt im Grünstreifen zum Stehen. Die Folgen des Unfalls.

Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall in Bäumenheim, der auch weitaus schlimmere Folgen hätte haben können. Wie die Polizei mitteilt, war eine 73-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 10.30 Uhr im Kreisverkehr am Marktplatz in Richtung Eichenweg unterwegs, als ihr ein Malheur passierte. Kurz bevor sie den Kreisel verlassen wollte, verwechselte sie Gas und Bremse ihres Wagens und prallte frontal in die Beifahrerseite des Autos einer 54-Jährigen. Deren Fahrzeug drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse, während der Wagen der Seniorin über den Gehweg schleuderte und in einen angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam. Fußgänger befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht im Unfallbereich. Beide Frauen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)